Daniele Grassi KEY

Dopo l'esperienza con la Nazionale, Cereda è tornato a dirigere l'Ambrì.

Nell'ultimo allenamento prima degli impegni del weekend con Berna (in casa) e Ajoie (in trasferta) in pista mancava solo Grassi.

Il capitano è reduce dalla botta subita a Davos. In pista si sono rivisti Z.Dotti e Kostner, che erano infortunati prima della pausa. Il primo non dovrebbe giocare, mentre il secondo è in lizza per un posto sul foglio partita.

Per quanto visto alla Gottardo Arena, contro gli Orsi lo staff tecnico sembra indirizzato a schierare Conz tra i pali e i sei stranieri di movimento.

