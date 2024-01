Nelle prossime partite l'Ambrì dovrà fare a meno di uno dei suoi migliori giocatori. Keystone

I biancoblù dovranno fare a meno di due giocatori importanti.

L'Ambrì ha comunicato di aver concesso un congedo a tempo indeterminato ad Alex Formenton per ragioni personali ed ha permesso al giocatore di rientrare in Canada e non rilascerà ulteriori dichiarazioni in merito.

Allo stesso tempo in biancoblù hanno fatto sapere che Benjamin Conz ha riportato un infortunio agli adduttori (occorso durante il match di sabato scorso con l'Ajoie) e che dovrà osservare un periodo di stop di almeno tre settimane.

Entrambi non saranno dunque a disposizione di Luca Cereda per il derby di venerdì con il Lugano.

