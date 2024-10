Draftato da Carolina, ma non ha mai giocato in NHL Imago

arrivo del difensore finlandese Anttoni Honka, prestatogli fino a fine stagione dallo Jyväskylä.

L’Ajoie si è rinforzato con l’ Il 24enne, fratello di Julius, in forza al Davos, è stato draftato nel 2019 dai Carolina Hurricanes, ma non ha mai giocato in NHL. La scorsa stagione ha disputato 48 partite nel massimo campionato del suo Paese, mettendo a referto 2 reti e 21 assist.

