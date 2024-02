Agli ordini di Gianinazzi rsi.ch

Il Lugano si appresta ad affrontare il weekend con Davos e Ajoie con un solo piccolissimo cambiamento nel line-up.

Arcobello dovrebbe infatti giocare al centro di Quenneville e Gerber, mentre Kempe con Fazzini e Cormier.

Questi sono i segnali emersi dall’allenamento di venerdì con Ruotsalainen e LaLeggia che dovranno, come nelle ultime due uscite, accomodarsi in tribuna.

«Visto come è andata la stagione non mi sbilancio a 24 ore da una partita», ha spiegato Gianinazzi, «però sono contento di come ci siamo allenati in settimana e posso guardare alla sfida con il Davos con ottimismo».

Swisstxt