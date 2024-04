In NHL scoppia una folle bagarre generale dopo due secondi di gioco

Bagarre generale e Hischier in gol nella sconfitta dei Devils 04.04.2024

Nico Hischier in rete e anche Timo Meier decisivo, ma nel massimo campionato del Nord America i New Jersey Devils rischiano di perdere la corsa ai Playoff. Nella sconfitta della scorsa notte contro i New York Rangers è scoppiata una bagarre generale già dopo una manciata di secondi di gioco.

La squadra del capitano Nico Hischier ha perso 3-4 contro i New York Rangers per la terza volta consecutiva in stagione e si trova a sei punti dall'ultimo posto utile per i Playoff, a sei giornate dalla conclusione della Regular Season.

Nella sconfitta esterna contro i Rangers, la franchigia con più punti nella lega, i Devils hanno trasformato uno 0-2 in un 3-2 nel secondo periodo. Timo Meier ha assistito Brendan Smith nel gol del 2-2, mentre Nico Hischier ha realizzato il 3-2 con un tiro fulminante, segnando il suo 25esimo gol stagionale. Nell'ultimo periodo, Kaapo Kakko e Chris Kreider hanno girato di nuovo la sfida in favore dei Rangers.

Da segnalare però che la partita era iniziata con una bagarre generale dopo appena due secondi di gioco, nella quale il trio svizzero dei Devils non è stato coinvolto.

Gol di Fiala nella vittoria dei LA Kings

Kevin Fiala e i suoi Los Angeles Kings sono invece in piena corsa per i Playoff. Dopo la vittoria casalinga per 5-2 contro i Seattle Kraken, i Kings hanno un vantaggio di cinque punti sugli inseguitori.

Fiala, con 68 punti, è il secondo miglior marcatore svizzero della lega dopo Roman Josi (76) e prima di Hischier (62), anche grazie alla rete del 4-1 a nove minuti dalla fine del match. Ha anche contribuito all'1-0 in Powerplay.