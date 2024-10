MVP

Serata a forti tinte rossocrociate in NHL, con ben 4 reti elvetiche.

Swisstxt

A brillare è stato soprattutto Hischier, che ha siglato un gol (il suo 10o) e ha fornito due assist nel 6-0 dei Devils sui Canucks di Suter.

Il capitano di NJ è stato premiato come migliore in pista, ma in gol ci è andato anche Meier.

Tornato in pista dopo un’assenza forzata, Fiala ha subito lasciato il segno nel successo dei Kings per 6-3 sui Golden Knights.

L’attaccante svizzero ha messo a referto un gol e un assist. La via della rete l'ha trovata anche Niederreiter nel 6-2 dei suoi Jets contro i Wings.

