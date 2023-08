Visp-Ambrì rsi.ch

L'Ambrì ha iniziato la sua serie di amichevoli di preparazione alla nuova stagione vincendo per 4-2 a Visp.

In pista con tre centri nuovi (Dauphin, De Luca e Landry), i leventinesi hanno aperto le marcature proprio con il figlio d'arte.

In rete per i biancoblù sono poi andati pure Brueschweiler, Virtanen, in powerplay, e Zwerger.

