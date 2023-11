Berna KEY

Le due partite domenicali di NL hanno visto il Friborgo capolista e lo Zurigo terzo della classe capitolare al cospetto di Berna e Davos.

In serata i burgundi si sono arresi per 3-1 agli Orsi, incappando nella quinta sconfitta negli ultimi sei incontri. I Lions hanno subito la legge dei grigionesi, tornati al successo dopo tre sconfitte consecutive imponendosi per 3-0 e rifilando allo ZSC il terzo ko di fila

