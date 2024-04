Canada KEY

overtime gli Stati Uniti.

Swisstxt

Il Canada ha conquistato l’oro ai Mondiali femminili di Utica battendo per 6-5 all’ La Nazionale della Foglia d’Acero si è presa così la rivincita per la finale persa lo scorso anno mettendo in bacheca il suo 13o trofeo iridato. A decidere la sfida tra le due potenze nordamericane, protagoniste dell’atto conclusivo per la 22a volta su 23 edizioni, è stata la rete in superiorità numerica della 22enne Serdachny. Il bronzo è andato alla Finlandia, che ai quarti di finale aveva eliminato la Svizzera, vittoriosa per 3-2 dopo i rigori sulla Cechia.

Swisstxt