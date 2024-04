Roman Josi KEY

Josi, Fiala e Niederreiter sono tutti a un passo dall'eliminazione al primo turno dei playoff di NHL e potrebbero dunque raggiungere rapidamente la Svizzera in vista dei Mondiali.

Swisstxt

I Predators del difensore 33enne sono stati rimontati e battuti 4-3 sul ghiaccio amico dai Canucks di Pius Suter. Dopo la sconfitta per 1-0 in casa contro gli Oilers, anche i Kings di Fiala sono sotto 3-1 nella serie. Pure i Jets di Niederreiter sono con le spalle al muro in seguito alla battuta d'arresto per 5-1 contro gli Avalanche, mentre i Rangers sono la prima squadra a passare il primo turno.

Swisstxt