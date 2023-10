Lakers freshfocus

Seconda vittoria in Champions Hockey League per il Rapperswil, che nella 5a giornata della regular season si è concesso il lusso di battere i campioni in carica del Tappara Tampere per 4-2.

I Lakers hanno fatto la differenza già nel primo tempo, portandosi in doppio vantaggio grazie a Dünner e Moy, mentre nel periodo conclusivo Lammer ha incrementato lo scarto. I finnici sono sì riusciti a riportarsi sotto, ma Forrer ha chiuso la contesa a porta vuota. Successo anche per il Ginevra, che approda gli ottavi sconfiggendo per 3-2 la Dynamo Pardubice grazie al gol di Winnik dopo appena 14"di overtime.

