La Svizzera disputerà i quarti di finale dei Mondiali U20 in corso ad Ottawa.

Per qualificarsi, i ragazzi di coach Jenni dovevano assolutamente battere il Kazakistan nel loro ultimo incontro del Gruppo B e il successo, il primo in questa rassegna iridata, è arrivato. I rossocrociati si sono infatti imposti 3-1, soffiando così ai loro avversari odierni il quarto posto in classifica, sinonimo di sfida a Canada o Stati Uniti al prossimo turno. Passata in vantaggio grazie a Simon Meier, la Svizzera ha incassato il pareggio kazako, ma ha poi trovato le reti decisive di Antenen e Johnson.