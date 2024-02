Agli ordini di Luca Cereda rsi.ch

L'ultimo allenamento prima della trasferta di giovedì dell'Ambrì a Ginevra non è stato fortunato per Heim, rientrato anticipatamente negli spogliatoio dopo aver subito una botta a un coscia.

Le sue condizioni, così come quelle dell'ammalato Zwerger, saranno dunque da valutare. Per la sfida con i campioni svizzeri e d'Europa coach Cereda potrebbe scegliere l'opzione tre stranieri in difesa, visto che McIsaac si è allenato a pieno regime in coppia con Isacco Dotti. «Abbiamo il destino nelle nostre mani e questo è sicuramente positivo», ha sottolineato Kneubuehler.

