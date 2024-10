Paolo Duca KEY

Il DS Paolo Duca commenta ai microfoni della RSI l’arrivo ad Ambrì dell’attaccante canadese DiDomenico.

Swisstxt

Commentando lo scambio che ha portato DiDomenico all'Ambrì e Lilja al Friborgo, il direttore sportivo dei biancoblù Paolo Duca ha spiegato la situazione: «Quando si arriva a fare un’operazione come questa è perché sono tutti d’accordo. Vuol dire che si è arrivati a una situazione nella quale due giocatori non riescono a performare al loro livello abituale e per cercare di rilanciarli e di avere uno slancio positivo si procede con uno scambio»

Duca ha poi aggiunto che il canadese «è sicuramente un giocatore emotivo e un grandissimo competitor dal livello di agonismo spiccato. Spero che il nostro contesto ticinese, ricco di emozioni, possa aiutarlo ad esprimersi al massimo – ha proseguito l'ex attaccante – Il suo motore si nutre proprio di emozioni e quelle qui da noi certamente non mancano».

«Auspico che ci porti un po' di energia positiva, di verve offensiva e anche un po' di personalità»

In pista già martedì sera?

Ma DiDomenico sarà già a disposizione questa sera, martedì? «Ci sono ancora alcune pratiche burocratiche da sbrigare, ma la probabilità che DiDomenico possa già essere schierato stasera è buona» risponde Duca.

Che poi conclude: «Luca Cereda e DiDomenico hanno entrambi forti personalità, ma hanno anche l’intelligenza per potersi parlare e discutere».

