Nel successo per 3-2 di New Jersey su Detroit brilla la stella di Meier.

L'attaccante elvetico ha infatti firmato una doppietta che lo ha portato ad essere premiato come miglior giocatore dell'incontro. Serata amara invece per Chicago e Kurashev, che nonostante due assist ha visto St.Louis rimontare dal 5-2 al 7-5 finale. Ribaltone clamoroso anche per Dallas, che nei 15» finali ha firmato due gol per battere i Nashville Predators di Josi. In gol anche Suter, che ha trovato il sesto centro stagionale nella vittoria per 7-4 di Vancouver su San Jose.

Swisstxt