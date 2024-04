Fiala KEY

Grazie anche ad una rete di Kevin Fiala i Los Angeles Kings hanno ottenuto la matematica qualificazione ai playoff.

L'elvetico ha aperto lo score nel 4-1 inflitto ai Calgary Flames. Già eliminati nella corsa alla Stanley Cup, i New Jersey Devils hanno battuto 6-5 i Toronto Maple Leafs. Doppietta ed un assist per Timo Meier, pure Nico Hischier ha messo a referto un passaggio decisivo. Molti di più ne ha invece conteggiati Sidney Crosby, arrivato a quota 1000 nella vittoria contro Detroit. Il canadese è pure diventato il 10o giocatore nella storia per punti segnati (1591).

