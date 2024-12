Kevin Fiala Keystone

Kevin Fiala si è reso protagonista di una bella prestazione nella notte NHL, valsa la vittoria per 5-2 dei suoi Los Angeles Kings sugli Ottawa Senators.

Il sangallese ha messo a referto la rete del momentaneo 2-2 e l'assist per il 4-2. Grazie a questi numeri Fiala è poi stato premiato come prima stella dell'incontro. Serata amara invece per gli altri svizzeri in pista, nessuno dei quali ha potuto festeggiare la vittoria. Comunque in evidenza con un gol Nico Hischier, 4o miglior marcatore della NHL con 15 reti. Sul tabellino anche Timo Meier e Roman Josi, entrambi con 2 assist.

