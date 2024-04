Dario Simion KEY

Dopo la trasferta slovacca, la preparazione della Svizzera riparte da Basilea e con tre volti nuovi.

Per rinforzare la squadra in via di definizione verso il Mondiale, coach Fischer ha deciso di attingere copiosamente dallo Zugo.

Saranno infatti ben cinque i «Tori» che da questa settimana - Genoni, Geisser e Senteler - o dalla prossima - Simion ed Herzog - si vestiranno di rossocrociato. Dal canto suo, Charlin saluta invece definitivamente il gruppo.

Il programma basilese prevede numerose sessioni dentro e fuori dal ghiaccio, così come due amichevoli contro la Francia, venerdì e sabato.

