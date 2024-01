Gerber freshfocus

Jeremi Gerber lascerà il Lugano dopo due stagioni per approdare al Friborgo.

Il 23enne, formatosi nel Berna, non è mai riuscito a lasciare il segno con i bianconeri, finendo spesso in sovrannumero o venendo schierato come 13eismo attaccante.

In due campionati ha disputato 76 partite segnando 3 gol. Con i Burgundi, che hanno annunciato pure Santiago Näf, ha firmato per due anni.

Swisstxt