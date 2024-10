HCL rsi.ch

Dopo un solo match giocato nelle ultime due settimane, il Lugano si appresta ad affrontare il primo back-to-back stagionale contro Ajoie e Friborgo.

Per provare a sbloccare le sue bocche da fuoco e trovare i giusti equilibri, Gianinazzi ha spostato Zohorna con Joly e Carr, mentre Sekac ha giostrato con Marco Mueller e Cormier.

«Purtroppo non c'è un sostituto di Thuerkauf, dunque dobbiamo trovare altre dinamiche. Abbiamo due linee che funzionano bene, sta a me bilanciare al meglio il resto del line-up per far performare tutti al meglio», ha commentato il coach.

