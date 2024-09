Jan Cadieux Keystone

I campioni in carica del Ginevra sono stati battuti 3-2 dal Bremerhaven nell'esordio in CHL.

Swisstxt

In doppio vantaggio in avvio di match con Richard e Le Coultre, i granata hanno perso via via il filo del discorso subendo, dopo il punto di Uher al 14', due reti in 1'24» in avvio di terzo periodo. Anche il Losanna ha dovuto iniziare il proprio cammino europeo con una sconfitta. I vodesi si sono inchinati all'overtime per 2-1 al Trinec. Decisiva è stata la penalità subita da Bozon alla fine del terzo tempo, che ha permesso ai cechi di trovare il gol partita in 4 contro 3.

Swisstxt