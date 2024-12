Tredicesimo sigillo stagionale KEY

Timo Meier ha partecipato attivamente nel derby vinto 5-0 dai Devils sui Rangers.

SwissTXT Swisstxt

Il centro svizzero ha siglato il provvisorio 2-0 dell’incontro e in combinazione con capitan Nico Hischier ha fornito l'assist per il 4-0. Grazie al 5-2 inflitto ai Maple Leafs, i Jets di Nino Niederreiter affronteranno la breve pausa natalizia in testa alla classifica della Western Conference (+2 sui Golden Nights). Successi anche per i Predators di Roman Josi (5-2 sugli Hurricanes), i Dallas Stars di Lian Bichsel (piegato 3-2 Utah) e i Vancouver Canucks di Pius Suter (4-3 sugli Sharks).