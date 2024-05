Nazionale Svizzera Keystone

Nell'allenamento in vista della partita di sabato alle 12h20 contro la Danimarca, Haas è tornato ad allenarsi, ma probabilmente finirà in sovrannumero.

Fischer ha anche provato alcune nuove opzioni in attacco, creando una linea tutta NHL con Hischier al centro di Niederreiter e Fiala.

Kurashev ha giostrato con Jaeger e Andrighetto, mentre Bertschy è stato spostato con Thuerkauf e Scherwey.

Non è stato modificato il terzetto Simion, Senteler e Herzog, così come le coppie difensive. Ambühl è previsto come 13esimo attaccante.

Tra i pali anche Berra si è allenato regolarmente.

