HCAP Girls Ti-Press

Le HCAP Girls hanno chiuso un ottimo fine settimana da sei punti.

Sempre alla BiascArena, le leventinesi hanno sconfitto per 6-3 il Friborgo grazie a uno splendido avvio, con ben cinque reti arrivarte nel primo terzo. Destino opposto invece per le Ladies Lugano, sconfitte per 4-0 in trasferta dal Neuchâtel.

Swisstxt