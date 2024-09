Con le nuove maglie Ti-Press

Il Lugano vuole proseguire nel processo di crescita e per questo concludere la regular season nelle prime sei posizioni della classifica, per poi realizzare il miglior percorso possibile nei playoff.

Swisstxt

Questo è l’obiettivo dei bianconeri per la stagione 2024-25. «A me piace sognare, ma non sempre i sogni diventano realtà, quindi partiamo con i piedi ben piantati per terra», ha detto la presidente Mantegazza.

«In questo campionato vedremo un HCL più diretto sulla porta e un po’ più stabile difensivamente. Ci saranno anche alcuni cambiamenti tattici», ha invece spiegato coach Gianinazzi.

Swisstxt