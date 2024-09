David Aebischer TP

Quarto successo in 5 amichevoli per il Lugano, che ha espugnato per 3-0 Davos.

I bianconeri, che si sono presentati senza Thuerkauf e con Fazzini capitano, hanno fatto la differenza nel terzo tempo. Ad aprire le marcature è stato Aebischer, poi nel giro di 1'38» Verboon e Mi.Mueller hanno chiuso l'incontro. Shutout per Van Pottelberghe.

