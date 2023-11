Lugano rsi.ch

Gianinazzi ha intenzione di confermare le mosse già viste nello scorso weekend per la doppia sfida bernese che attende i bianconeri, che giovedì ospiteranno il Langnau e poi venerdì saranno di scena a Berna.

Per quanto visto nell'ultimo allenamento sul ghiaccio della Cornèr Arena, probabile che contro i Tigrotti in porta ci sia Koskinen con LaLeggia in tribuna, mentre nella capitale dentro il canadese e l'ex Schlegel.

Un mese fa circa nelle sfide con SCB e SCL i luganesi si erano sbloccati, ma il coach avverte: «Sono gli stessi avversari, ma non le stesse partite»

