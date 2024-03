André Heim Keystone

Ambrì dovrà probabilmente affrontare le ultime due sfide di regular season senza André Heim e Dominic Zwerger.

L’ Il centro rossocrociato, che ha già saltato la vittoriosa trasferta di Ginevra, ha subito un colpo a una gamba nell’allenamento di mercoledì, mentre l’austriaco si è scontrato con un avversario proprio alle Vernets e non ha potuto terminare l’incontro. Per entrambi i tempi di recupero non sono prevedibili e quindi verranno valutati di giorno in giorno.

