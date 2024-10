In azione KEY

Non è un momento brillante per i New Jersey Devils, anzi.

La squadra di Nico Hischier, autore di un’altra rete, l’ottava della sua stagione, è stata sconfitta per 4-3 all’overtime dai New York Islanders, incassando così la quarta sconfitta consecutiva. Nella partita è finito sul tabellino Jonas Siegenthaler, che ha messo a referto un assist, mentre non ha ottenuto punti Timo Meier. Sembrano in ripresa i Nashville Predators di Roman Josi (a secco), capaci di ottenere il loro secondo successo di fila (3-2 ai Chicago Blackhawks) dopo aver perso cinque partite.

