Cozens ha firmato il gol decisivo Imago

Battendo anche la Cechia, il Canada ha chiuso il suo percorso nella fase a gironi dei Mondiali con sette vittorie in sette partite.

Swisstxt

Dopo essersi fatti rimontare nei minuti finali dal 3-1 al 3-3, in nordamericani si sono imposti 4-3 all’overtime sulla Cechia con un gol di Cozens in inferiorità numerica. La Slovacchia si è qualificata per i quarti di finale nonostante la sconfitta per 6-1 contro la Svezia. Ramsay e i suoi uomini hanno approfittato della sconfitta per 6-3 della Lettonia con gli Stati Uniti, Lettonia che non ha potuto soffiare loro il quarto posto in classifica.

Swisstxt