Ci sarà una squadra svizzera nella finale di Coppa Spengler.

Il Davos ha infatti raggiunto il Friborgo in 1/2 battendo il Kärpät Oulu per 4-3. In vantaggio già al 1'28» con un gran gol di Tambellini, i padroni di casa hanno allungato sul 3-0 all’inizio del periodo centrale con Knak e Palve. Al punto in shorthanded di Hermonen, Ambuehl e compagni hanno risposto in meno di un minuto con Corvi. Quando tutto sembrava ormai deciso, Gross al 38' ha incassato 5' costati il punto di Virta, il quale al 48' ha ulteriormente ridotto lo scarto riaprendo definitivamente la sfida.