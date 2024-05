Christian Dubé Keystone

Non è un fulmine a ciel sereno, ma resta comunque uno scossone.

Dopo una stagione da grande protagonista – in regular season, meno nei playoff – il Friborgo ha deciso di voltare pagina esonerando Christian Dubé.

Dal 2011 in seno al club, prima come giocatore, poi come DS e infine come allenatore, il 47enne lascia il posto al suo vice Patrick Emond, che avrà il compito di traghettare la squadra nel corso del campionato 2024-25.

Il 59enne canadese garantirà infatti una sorta di interim fino all’arrivo dello svedese Roger Roennberg, ora al Frloelunda, dalla stagione 2025-26.

