Jaromir Jagr (dietro) e Sidney Crosby (con la parrucca che ricorda Jagr da giovane) al termine della cerimonia che ha visto ritirare il numero 68 che il 52enne ha portato per la maggior parte della sua carriera. Keystone

A Pittsburgh è andata in scena la cerimonia per onorare i passati fasti di Jaromir Jagr con i Penguins. Nell'occasione è stata ritirata la sua maglia numero 68. Il 52enne è sceso in campo per il riscaldamento, ricordando a tutti di non essere ancora un ex giocatore professionista.

Hai fretta? blue News riassume per te Jaromir Jagr, autentica leggenda dell'hockey, è stato celebrato a Pittsburgh, dove nel corso di 11 stagioni conquistò per ben due volte la Coppa Stanley.

La maglia del 52enne è stata ritirata dalla franchigia di NHL.

Il giocatore ceco, nonostante l'età davvero avanzata in termini sportivi, continua a giocare nel massimo campionato del suo Paese. Mostra di più

Jaromir Jagr è una figura di culto dell'hockey.

Oltre che nella sua Repubblica Ceca lo è soprattutto a Pittsburgh, dove ha iniziato la sua lunga e fortunata carriera nella NHL nel 1990 e terminata nel 2018 con la maglia dei Calgary Flames.

Ancora oggi il ceco è venerato dai sostenitori dei Penguins, appunto. Il 52enne ha vinto la Stanley Cup con la franchigia di Pittsburgh nel 1991 e nel 1992. Con i Pinguini ha disputato le prime undici delle sue 24 stagioni in NHL - Washington, New York, Filadelfia, Dallas, Boston e Calgary le seguenti tappe in Nord America.

Innumerevoli record

Con 1921 punti (766 gol, 1155 assist) in 1733 partite, Jagr è il secondo miglior marcatore della storia della NHL dopo il leggendario Wayne Gretzky.

Sono innumerevoli i record fatti registrare dal ceco in carriera, tra i più significativi va segnalato il fatto che è stato l'unico giocatore della storia della NHL ad aver giocato una serie di finali della Stanley Cup, sia da teenager che da ultra quarantenne.

Domenica sera i Penguins lo hanno onorato con una cerimonia ufficiale durante la quale hanno ritirato il suo numero 68.

Tutti i giocatori di Pittsburgh hanno quindi indossato la sua maglia e una parrucca per assomigliargli, quando allora ventenne portava i capelli lunghi.

Il colosso di Kladno, 192 cm per 104 chilogrammi, non si è lasciato sfuggire l'occasione di tornare sul ghiaccio in tenuta completa per onorare il suo ritorno a «casa».

Ma i Los Angeles Kings di Kevin Fiala, grazie a due gol segnati nei momenti finali del match hanno in parte rovinato la festa ai sostenitori dei Penguins.

A 52enne continua a giocare ad altissimi livelli

Incredibile anche notare come il veterano continua a giocare per il suo club natale, il Kladno: per il campionissimo trattasi così della 36esima stagione da professionista.

Il 52enne è sceso sul ghiaccio 14 volte in stagione, mettendo a referto 4 punti.

Jaromir Jagr, al centro, mentre fa la sua entrata sul ghiaccio nel massimo campionato della Repubblica Ceca: immagine scattata il 21 gennaio di quest'anno. Keystone

Vale la pena ricordare che il Rytíři Kladno, club di cui lo stesso Jagr è comproprietario gioca nella Tipsport Extraliga della Repubblica Ceca, uno dei campionati che ha saputo sfornare, e continua a farlo, tantissimi fantastici giocatori, diventati vere e proprie leggende dell'hockey internazionale, tra i quali lo stesso Jagr.

Con la Nazionale del suo Paese il 52enne ha vinto due medaglie d'oro mondiali e una olimpica.