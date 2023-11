Ginevra freshfocus

Dopo la sconfitta per 3-2 nel match d'andata di Champions Hockey League, il Ginevra doveva per forza ribaltare il risultato per passare il turno e così è stato.

Grazie a un grande match, le Aquile hanno infatti superato per 3-1 il Monaco staccando così il biglietto per i quarti di finale, dove affronteranno i Vaexjoe Lakers. In rete per gli uomini di Cadieux sono andati Hartikainen, Jooris e Richard.

Swisstxt