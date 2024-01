Thürkauf freshfocus

Il Lugano ha trovato contro il Losanna un prezioso successo in ottica playoff piegando i vodesi per 4-2 alla Cornèr Arena e portandosi a +6 sul Ginevra. L'Ambrì invece perde ai rigori in casa dello Zugo.

Con Kempe e Quenneville al posto di LaLeggia e Ruotsalainen e ricompattata la prima linea con Thuerkauf, Carr e Joly, i bianconeri si sono portati in doppio vantaggio all'inizio del 2o periodo grazie a Kempe, che ha sbloccato il powerplay dell'HCL al 28o tentativo e dopo 51'0'' di astinenza, e Joly.

Gerber con un grande assolo ha riportato a 2 le lunghezze di margine dopo il gol di Jelovac, mentre Alatalo ha chiuso la sfida nel 3o tempo.

Un sol punto per l'Ambrì

L'Ambrì non ha saputo cavalcare l'onda del successo nel derby ed espugnare un'altra volta Zugo, esattamente come lo scorso 27 ottobre.

Piegati per 3-2 ai rigori, i biancoblù rimangono così alle spalle del Bienne nono.

Dopo un primo tempo privo di particolari sussulti, l'incontro si è sbloccato al 26'46'', quando Michaelis ha sorpreso l'altrimenti ottimo Juvonen.

Nel terzo periodo si è però manifestata la reazione ospite: prima Spacek ha acciuffato il pari, poi Kneubuehler ha siglato quello che fino al 58'4'' pareva un gol da tre punti.

Ai rigori decisivo Martschini, unico a segnare.

