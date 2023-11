Thuerkauf ancora a segno KEY

E' una vittoria che dà sicuramente morale, quella colta per 3-2 dal Lugano a Ginevra.

Vuoi perché arrivata dopo tre sconfitte nelle ultime quattro partite, vuoi perché ottenuta contro la migliore squadra per rendimento casalingo. Senza LaLeggia ma sorretti da Koskinen, i bianconeri sono stati bravi a restare in partita in un primo tempo chiuso sotto per 1-0, prima di pareggiare i conti con Fazzini nel secondo e allungare sul 3-1 con Morini e Thuerkauf. Palpitante il finale, con i ginevrini che hanno accorciato con Manninen prima di 4' inflitti allo stesso Thuerkauf. Il fortino ospite ha però retto.

Swisstxt