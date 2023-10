Coach Gianinazzi ha deciso di fare a meno del difensore svedese KEY

I bianconeri hanno deciso di non mettere sotto contratto lo svedese Viktor Svedberg.

Il Lugano ha comunicato di aver rinunciato all’ingaggio del difensore svedese Viktor Svedberg, il quale negli scorsi giorni si era allenato agli ordini di Luca Gianinazzi.

Markus Granlund sarà assente per una decina di giorni (infortunio a un polpaccio). Samuel Guerra ha un problema ad un dito e non ci sarà nel weekend, così come Lorenzo Canonica (contusione ad un polso). In dubbio invece Marco Mueller (guai ad una caviglia).

Stephane Patry ha contratto la mononucleosi e mancherà a tempo indeterminato. Cole Cormier (frattura di un pollice) rientrerà invece a metà novembre.

Swisstxt