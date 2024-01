Doppietta per Arcobello KEY

Il Lugano ha ottenuto il suo primo successo del 2024.

Reduci da tre ko di fila, i bianconeri hanno piegato per 3-2 ai rigori il Bienne alla Cornèr Arena. In pista per la prima volta con Kempe, schierato insieme a Ruotsalainen e Fazzini, i bianconeri hanno aperto le marcature con Arcobello. Lo stesso statunitense ha poi replicato al pareggio di Kuenzle ancora nel primo periodo. La staffilata di Loov al 20'42» ha di fatto rimandato il verdetto oltre il 60'. Dopo un supplementare dalle mille emozioni, a decidere la contesa è stata la freddezza nell'ordine di Arcobello, Ruotsalainen, Fazzini e Joly.

