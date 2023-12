Swiss Ice Hockey

Le squadre nazionali svizzere, sia maschili che femminili, giocheranno con il proteggi collo.

Già obbligatorio nelle giovanili, nei prossimi impegni in Svezia e in Svizzera, anche i giocatori delle due squadre maggiori indosseranno il proteggi collo durante i rispettivi tornei. Queste le dichiarazioni del direttore sportivo di Swiss Ice Hockey Lars Weibel: «La salute dei nostri giocatori è la nostra priorità e dato che a breve ci sarà l'introdurranno dell'obbligo anche noi vogliamo dare l’esempio rendendo obbligatorio l’uso per le nostre nazionali nelle prossime partite».

Swisstxt