Nashville ancora in ginocchio KEY

La notte NHL non ha sorriso ai colori elvetici.

Swisstxt

Roman Josi è stato battuto per 3-2 a Washington con i suoi Nashville Predators, che hanno così perso per la 9a volta in 13 incontri.

La squadra del difensore svizzero, in pista 25'14", è caduta al 51' sotto il colpo di Ovechkin, che si trova ora a 33 reti dal record di 894 segnature in regular season di Wayne Gretzky.

Non è andata meglio a Philipp Kurashev. Il centro, impiegato 17'06" con bilancio di -2, non è andato a punti nella sconfitta interna per 4-1 contro Detroit, rimediando pure lui il 9o tonfo stagionale, ma in 14 partite.

Swisstxt