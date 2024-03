Keystone

incredibile traguardo di 17 partite di fila in NHL nelle quali il team del Tennessee è riuscito a portarsi a casa almeno un punto.

Nashville e Roman Josi (protagonista grazie all'assist per Filip Forsberg), con la vittoria per 1-0 contro Detroit, hanno raggiunto l’ Sotto di quattro reti dopo soli 21’ di gioco, Chicago ha ottenuto la vittoria all’overtime per 5-4 contro San Jose. Ad aver riportato la sfida in parità a soli 47» dal termine dei tempi regolamentari è stato l’elvetico Philipp Kurashev, decisivo poi con l'assist che ha permesso di segnare la rete finale al compagno di squadra Seth Jones.

