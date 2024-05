Josi Imago

Roman Josi è stato scelto per la terza volta in carriera tra i tre finalisti per il premio di miglior difensore della stagione NHL.

Il rossocrociato ha già conquistato il Norris Trophy nel 2020, mentre ha chiuso in seconda posizione nel 2022. A contendere il trofeo al 33enne dei Nashville Predators saranno Cale Makar (Colorado Avalanche) e Quinn Hughes (Vancouver Canucks).

