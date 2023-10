La 107esima stagione di NHL si è aperta con una sconfitta per Roman Josi che con Nashville è stato sconfitto dai Tampa Bay Lightning per 5-3.

Il 33enne difensore elvetico, alla sua 13a stagione in questo campionato, è rimasto in pista per 25 minuti, chiudendo senza punti e con un -2.

Nelle altre partite della prima serata, i Chicago Blackhawks, senza l’infortunato Philipp Kurashev, si sono imposti in casa dei Pittsburgh Penguins per 4-2.

Sono partiti bene anche i campioni in carica dei Vegas Golden Knights, che ha fatto festa tra le mura amiche sconfiggendo i Seattle Kraken per 4-1.

Swisstxt