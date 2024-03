Un gol e un assist a referto Imago

Continuando a brillare in NHL Philipp Kurashev si sta sempre più candidando a un ruolo da leader nella Svizzera agli imminenti Mondiali di Praga.

Swisstxt

L’ex bianconero, autore di un gol e un assist (per un totale di 49 punti in stagione), ha condotto i suoi Chicago Blackhawks alla vittoria per 5-1 sul ghiaccio dei Philadelphia Flyers, guadagnandosi così il riconoscimento di prima stella del match. A punti è andato anche un altro svizzero, Kevin Fiala, il quale ha messo a referto due assist nella sconfitta per 4-2 dei Los Angeles Kings in casa dei Calgary Flames.

Swisstxt