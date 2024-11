Terza rete stagionale per il numero 23 KEY

Philipp Kurashev ha permesso ai suoi Chicago Blackhawks di battere i Minnesota Wild segnando la decisiva rete del 2-1 all'overtime.

Swisstxt

Il bernese, schierato per 17'00» in totale ed eletto prima stella del match, è andato a segno al 61'50» con un tiro di polso che gli è valso il terzo gol in stagione. E decisivo, ma in negativo, è stato anche Timo Meier. L’elvetico ha causato la sconfitta per 1-0 dei suoi New Jersey Devils con i San Jose Sharks deviando involontariamente di pattino alle spalle del proprio portiere un passaggio di Nico Sturm al 16'21».

Swisstxt