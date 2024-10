Kurashev KEY

Philipp Kurashev ha trovato il suo primo gol in questa nuova stagione di NHL.

Swisstxt

Il bernese ha aperto le marcature deviando un tiro di Kaiser nel match vinto 5-2 dai Chicago Blackhawks contro gli Edmonton Oilers. Altri due svizzeri sono riusciti ad andare a punti nella notte, e si tratta di Nico Hischier e Timo Meier. Il vallesano e l’appenzellese sono entrambi stati autori di un assist nella partita che ha visto i New Jersey Devils battere per 5-3 i Washington Capitals. Sconfitta, invece, per i Predators di Roman Josi e i Los Angeles Kings di Kevin Fiala.

Swisstxt