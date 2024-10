KEY

L’Ajoie ha comunicato di essersi separato dal suo coach Christian Wohlwend.

Swisstxt

Il club giurassiano ha annunciato che a riprendere il ruolo ad interim sarà l’attuale Direttore Sportivo Julien Vauclair.

«Il bilancio non è all’altezza delle aspettative riposte in una squadra costruita per fare meglio rispetto alle stagioni precedenti», ha scritto il club per giustificare una decisione che sembrava inevitabile.

𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐪𝐮𝐞́ 📃



Au terme d’un premier tour de saison régulière bouclé avec 4 points seulement en 13 matchs, la direction du club a décidé de démettre Christian Wohlwend de ses fonctions avec effet immédiat, ceci afin d’apporter un nouveau souffle à l’équipe. pic.twitter.com/d4a1IP2B9v — Hockey-Club Ajoie (@HC_Ajoie_off) October 21, 2024

Swisstxt