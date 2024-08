IFK Helsinki in amichevole: si tratta del quarto successo per gli uomini di Cereda in questa preseason dopo le vittorie contro Visp, Snakes e Berna.

L’Ambrì ha superato per 3-2 l’ Per la 1881-Bear’s Cup i leventinesi sono scesi in pista con una formazione che ha visto iniziare tra i pali Gilles Senn e il ritorno nelle retrovie di Olmo Albis. Non presente con i compagni invece Dominic Zwerger, impegnato con la Nazionale austriaca. Tutte le reti dell’incontro sono arrivate nel terzo periodo, con i biancoblù che hanno deciso il confronto grazie a Lilja, Brueschweiler e Muggli.

