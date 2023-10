L'Ambrì è tornato al successo sconfiggendo per 2-0 il Kloten alla Gottardo Arena.

Una vittoria che permette ai biancoblù di tornare a conquistare la posta piena dopo sette partite. La sfida si è animata poco prima di metà partita, quando Heim ha portato in vantaggio i padroni di casa siglando la sua prima rete dal ritorno in Leventina. In seguito la formazione di Cereda non è riuscita ad approfittare di 34» in doppia superiorità numerica e di 5' con l'uomo in più (espulso Meyer). Nel terzo periodo all'ultimo secondo di un altra penalità di 5' (Obrist) Buergler ha chiuso la contesa.

Swisstxt