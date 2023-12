Honka contro i leventinesi freshfocus

Dopo aver annunciato il rinforzo straniero di Peter Müller, l’Ambrì-Piotta ha comunicato di aver ingaggiato per la Coppa Spengler due difensori.

Si tratta di Julius Honka e di Benoît Jecker. Il primo, 28enne finlandese, è sotto contratto con il Berna e attualmente gioca in prestito al Ginevra. In carriera ha collezionato 87 presenze in NHL (13 punti) con la maglia dei Dallas Stars.

Il secondo, 29enne svizzero, è cresciuto nel Friborgo e milita tutt’ora nei Gottéron, ma in passato ha vestito le maglie di Bienne e Lugano: in 538 partite di NL ha messo a referto 88 punti.

Swisstxt